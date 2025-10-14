İSTANBUL 21°C / 12°C
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), sayıları 1 milyonu aşan sokak kedisi popülasyonu için çare aranıyor.

AA14 Ekim 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
GKRY'de kedi popülasyonu arttı: Rumlar çözüm arayışında
Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'de yaşayan sokak kedisi sayısı 1 milyonu geçerek, 980 bin olan insan nüfusunu geçti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner dairesi ve hayvan hakları kuruluşlarını suçlayan bir haber yayımladı. Haberde, bu kuruluşlar nedeniyle insan sayısını geçen kedileri kısırlaştırma işleminin yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Bir grup vatandaş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile devletin sokak kedilerini derhal kısırlaştırmasını istedi.

Kedi popülasyonundaki artış, Temsilciler Meclisi'ndeki Çevre Komitesi'nde de tartışıldı. GKRY Çevre Bakanı Maria Panayiotou, hükümetin kedi kısırlaştırma fonunu yıllık 300 bin avroya çıkaracağını duyurdu.

Hayvanseverler ise tartışmalara tepki göstererek, kedilerin zehirlenmesi ve kötü muameleye maruz bırakılmamasını istedi.

Politis gazetesinde yer alan bir haberde, 18 Kasım'da Oroklini bölgesinde 8 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmişti.

