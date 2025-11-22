İSTANBUL 22°C / 14°C
  GKRY'den ''boş'' nakarat: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, o sözleri "yok" saydı
Dünya

GKRY'den ''boş'' nakarat: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, o sözleri “yok” saydı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Türk askerinin adadan çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak şart koşmak abesle iştigaldir. Hristodulidis'in açıklaması benim için yok hükmündedir.' ifadelerini kullandı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
GKRY'den ''boş'' nakarat: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, o sözleri “yok” saydı
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in, Rum basınında yer alan "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün." şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Erhürman açıklamada, Hristodulidis ile kısa bir süre önce görüştüklerini ve Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis'in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!"

Erhürman, GKRY Lideri'nin "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkündür." şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Sayın Hristodulidis'in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!" değerlendirmesinde bulundu.

  • KKTC
  • GKRY
  • Tufan Erhürman
  • Nikos Hristodulidis

