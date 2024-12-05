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Dünya

GKRY'den dikkat çeken askeri adım! Soykırımcı İsrail ile anlaştılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), 2 yıllık bekleme sürecinin ardından İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini teslim aldığı iddia edildi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
GKRY'den dikkat çeken askeri adım! Soykırımcı İsrail ile anlaştılar
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Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY, uzun süredir İsrail ile pazarlık yaptığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran ile arasındaki sorunlardan dolayı 2 yıldır bekleme sürecinde olan "Demir Kubbe"nin bu hafta Rum Yönetimi'ne teslim edildiği kaydedilen haberlerde, kaç batarya alındığına ve sistemin hangi bölgeye kurulacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

"GKRY GÜVENDE"

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas da "Demir Kubbe" konusunda yaptığı açıklamada, "GKRY'nin güvende olduğunu, GKRY ve Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) askeri açıdan hiç bu kadar güçlü olmadığını" ileri sürdü.

Palmas, "RMMO'nun Kıbrıs'taki Türk askeri varlığından dolayı her zaman teyakkuz durumunda olduğunu ve Suriye'deki gelişmeler için ayrı bir önlem almaya gerek olmadığını" kaydetti.

'GEREKEN HER ŞEYİN YAPILACAĞI' MESAJI

GKRY lideri Nikos Hristodulidis de İsrail'den "Demir Kubbe" savunma sisteminin satın alınmasına ilişkin haberlerle ilgili bir toplantıda yöneltilen sorulara cevaben, "Kıbrıs Rum tarafının caydırıcı gücünün artırılması için gereken her şeyin yapılacağı" mesajını verdi. Öte yandan Hristodulidis, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin teslim alınıp alınmadığı yönünde net bir cevap vermedi.

Rum basını son 3 gündür, İsrail'den alınan "Demir Kubbe" bataryasının RMMO'ya teslim edildiği yönünde haberlere yer veriyor.

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