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Dünya

GKRY'den Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin ilk açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek sağlamayacaklarını açıkladı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde 'GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edeceklerini duyurmuştu.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
GKRY'den Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin ilk açıklama
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Buhabib, Kombos'a hitaben, "Lübnan'ın bölgenin istikrarının sağlanmasında GKRY'nin üstlendiği olumlu role güvendiğini" söyledi.

Kombos ise İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar hakkında, "sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umduğunu" ifade ederek, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" vurguladı.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

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