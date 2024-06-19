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Dünya

GKRY'yi açıkça tehdit etti: Savaşın bir parçası kabul ederiz!

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın 'GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği tehdidinde bulundu.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
GKRY'yi açıkça tehdit etti: Savaşın bir parçası kabul ederiz!
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Nasrallah, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

İsrail devletinin kuruluşu olan 1948'den bu yana ilk defa İsrail'in kuzeyindeki İsraillilerin bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını ve İsrail'in orada güvenlik kemeri inşa etmek zorunda kaldığını belirten Nasrallah, Lübnan cephesinin en açık kanıtlarından birisinin İsrailli liderler ve yerleşimlerden duydukları isyan çığlıkları olduğunu söyledi.

İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda GKRY'ye ait havalimanı ve askeri üssleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi.

Nasrallah, GKRY'nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın "GKRY"yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği tehdidinde bulundu.

- İSRAİL'İN KUZEYİNE SALDIRI PLANI MASADA

Hizbullah'ın savaş niyeti olmamasına rağmen İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktaran Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini kaydetti.

İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut ." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve halen içerisinde askerler var" dedi.

- YENİ SİLAHLAR ELDE ETTİK

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, bu süreçte ellerine yeni silahların geçtiğini ve daha önce çatışma alanlarında bunu kullanmadıklarını ancak aşamalı bir şekilde söz konusu silahı kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yeni silahların türü ve nasıl temin ettiklerine dair detay vermeyen Nasrallah, Lübnan'da bazı insansız hava aracı ve füzelerin de imalatına başladıkları bilgisini de verdi.

Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini hatırlatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekûn savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını aktardı.

Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden saflarında savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle irtibata geçtiğini ancak onlara yeterli insan güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.

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