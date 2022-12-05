İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6421
  • EURO
    19,7023
  • ALTIN
    1075.47
  • BIST100
    4966.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
Dünya

İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı

İskoçya'daki Glasgow Havalimanında bir yolcunun valizinde tespit edilen şüpheli paket nedeniyle iç hatlar terminali kapatıldı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
ABONE OL

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket panik oluşturdu. Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan olayda, bir yolcunun valizinde şüpheli paket tespit edildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik tedbirleri kapsamında iç hatlar terminalini kapattı. Havalimanında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik soruşturması tamamlanana dek uçuşların aksayabileceği belirtilirken, "Scotland polisi ile hareket ediyoruz. Yakın zamanda yeni güncellemeler paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Scotland Polisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise "Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) alanda bulunuyor. Bölgeye kordon çekildi. Çalışanlar ve yolcular kontuardan çok katlı otopark alanına götürüldü. Polis ve acil durum ekipleri alanda bulunuyor" denildi.

  • Glasgow Havalimanı
  • şüpheli paket
  • terminal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.