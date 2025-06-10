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Dünya

Göçmen gerilimi had safhada! 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta süren protestolara karşı 2 bin ek Ulusal Muhafız askerinin görevlendirilmesini kararlaştırdı. California Valisi Gavin Newsom ise bu adımı sert şekilde eleştirdi. İşte detaylar...

AA10 Haziran 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Göçmen gerilimi had safhada! 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirildi
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California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere müdahale için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendireceğini belirtti.

Newsom, sosyal medya platformu X'ten, Trump'ın gösterilere müdahale için görevlendirdiği 2 bin Ulusal Muhafıza ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın önceden görevlendirdiği iddia edilen 2 bin Ulusal Muhafıza yiyecek ve su verilmediğini aktaran Newsom, 300 Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını ve geri kalanların federal binalarda beklediğini savundu.

Newsom, "Trump'ın Los Angeles'a 2000 Ulusal Muhafız daha göndereceğini öğrendim." ifadesini kullandı.

"BU PERVASIZCA"

Bu durumun kamu güvenliği ile ilgili olmadığını savunan Newsom, "Bu, tehlikeli bir Başkan'ın egosunu okşamakla ilgili. Bu pervasızca. Anlamsız. Ve askerlerimize karşı saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer paylaşımında ise Newsom, Los Angeles halkına, "Sesiniz önemli. Trump, Amerikan topraklarına 4 bin asker göndererek kaosu kışkırtmaya çalışıyor. Trump'ın kaosundan faydalanan aptal kışkırtıcılar hesap verecek. Güvende kalın. Sakin olun. Birbirinizi kollayın." diye seslendi.

Toplumun güvenliğini sağlamak üzere 800'den fazla ek eyalet ve yerel kolluk kuvvetini takviye etmek için yerel ortaklarla birlikte çalıştığını aktaran Newsom, kaosun "tam da Trump'ın istediği şey" olduğunu savunarak "Şimdi bu pisliği temizlemek California'ya kaldı." yorumunu yaptı.

- 700 DENİZ PİYADESİ LOS ANGELES'A GİDİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtti.

Hegseth, "Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğruladı.

Parnell, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafızı federal hizmete çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

- LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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