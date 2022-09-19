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Dünya

Göçmen karşıtlığı Avrupa'yı taş devrine döndürdü! Kent merkezlerine kaya döşediler

Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyı Calais kentinde yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktalara kaya döşedi. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart açıklamasında, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamayı savunarak, 'Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz.' ifadesini kullandı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
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Fransız basınındaki haberlere göre, kent merkezinde özellikle yeşil ve açık alanlara 12 Eylül'den bu yana yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi.

Kayalar, özellikle tren istasyonu yakınlarında bulunan Tuna ve Maas kıyılarındaki belirli noktalara bir metreden az aralıklarla döşendi.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart açıklamasında, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamayı savunarak, "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Belediyenin kaya parçaları için 45 bin avro bütçe ayırdığı kaydedildi.

- TEPKİ ÇEKTİ

Bölgedeki göçmenlere yardım eden insan hakları örgütleri, Calais yönetiminin İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin kamp kurmasını engellemek için böyle bir yönteme başvurmasını kınadı.

İnsan Hakları Gözlemcileri örgütü yetkilileri, kaya döşenen yerlerde yazın göçmenlerin yaşadığını ancak 3 Ağustos'tan bu yana bölgenin boşaltıldığını ve geçen haftaki büyük tahliyede göçmenlerin Maas iskelesine nakledildiğini belirtti.

Yetkililer, kent merkezinde bazı noktaların ise örgütlerin göçmenlere yiyecek yardımı yapmasını engellemek için kayalarla çevrildiğini aktardı.

Calais yönetiminin haziran ayında köprüleri, altlarında kalan göçmenleri kovmak için çitle çevirdiğini hatırlatan yetkililer, bunun göçmenleri merkezden uzaklaştırarak "görünmez" kılmayı hedeflediğini vurguladı.

Manş Denizi kıyısında bulunan Calais kentinde, denizi aşarak İngiltere'ye geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

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