İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6623
  • EURO
    47,3388
  • ALTIN
    4409.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Göçmen teknesi alabora oldu! 92 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Göçmen teknesi alabora oldu! 92 kişi hayatını kaybetti

Yemen açıklarındaki göçmen teknesi kazasında can kaybının 92'ye yükseldiği açıklandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Göçmen teknesi alabora oldu! 92 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Ebyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdulkadir Bacemil, tekne faciasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bacemil, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 92'ye çıktığını belirtti.

Cenazelerin çoğunun, Zincibar kentinden doğuda yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Ahver ilçesine kadar uzanan sahil şeridi boyunca bulunduğunu aktaran Bacemil, kayıpları arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini bildirmişti.

"ŞİMDİYE KADAR TAMAMI ERKEK 12 KİŞİ KURTARILDI"

Açıklamada, "3 Ağustos'ta Yemen'in Ebyen ilindeki Şukra açıklarında 200 göçmeni taşıyan bir geminin alabora olması sonucu yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 14'ü kadın olmak üzere en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken kurbanların çoğunun Etiyopya uyruklu olduğuna inanılıyor. Kayıpların toplam sayısı 132'ye ulaştı. Şimdiye kadar tamamı erkek 12 kişi kurtarıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.