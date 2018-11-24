Göçmenlere karşı katliam çağrısı

Donald Trump, Orta Amerika’daki yoksulluk ve organize suç tehdidi karşısında memleketlerini terk ederek ABD’de yeni bir hayat kurma umuduyla yola çıkan göçmenlere yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Yolculuk sırasında yoldaki katılımlar ile birlikte sayıları 10 bine ulaşan ve ‘göç karavanı’ olarak tanımlanan mültecilere karşı binlerce asker sevk ettiği güney sınırını dikenli telle kaplayan ABD Başkanı Trump, göçmenleri durdurmak için güvenlik güçlerine gerekirse ‘öldürücü güç’ kullanmaları emri verdiğini söyledi.

Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump göçmenlere karşı silah kullanımı yetkisi verdiğini bir kez daha vurgulayarak, “Öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben onay verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.

HÜKÜMETE ŞANTAJ

Kargaşa yaşanması halinde Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump “Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum” ifadelerini kullandı.

Ara seçimler sonrası Demokratların çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi’ne de seslenen Cumhuriyetçi Başkan Trump, Meksika sınırında devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için prosedürün hızlandırılmasını istedi. Trump, dev duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini dile getirdi.