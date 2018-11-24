Göçmenlere karşı katliam çağrısı
Orta Amerika’dan yola çıkarak ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenleri hedef alan Donald Trump, mülteci akınını engellemek için askerlere öldürücü güç kullanma emri verdi. Hızını alamayan Trump, Kongre’ye de ‘sınıra inşa edeceği dev duvarın bütçesi onaylanmazsa hükümetin kapanacağı’ tehdidinde bulundu.
Donald Trump, Orta Amerika’daki yoksulluk ve organize suç tehdidi karşısında memleketlerini terk ederek ABD’de yeni bir hayat kurma umuduyla yola çıkan göçmenlere yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Yolculuk sırasında yoldaki katılımlar ile birlikte sayıları 10 bine ulaşan ve ‘göç karavanı’ olarak tanımlanan mültecilere karşı binlerce asker sevk ettiği güney sınırını dikenli telle kaplayan ABD Başkanı Trump, göçmenleri durdurmak için güvenlik güçlerine gerekirse ‘öldürücü güç’ kullanmaları emri verdiğini söyledi.
Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump göçmenlere karşı silah kullanımı yetkisi verdiğini bir kez daha vurgulayarak, “Öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben onay verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.
HÜKÜMETE ŞANTAJ
Kargaşa yaşanması halinde Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump “Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum” ifadelerini kullandı.
Ara seçimler sonrası Demokratların çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi’ne de seslenen Cumhuriyetçi Başkan Trump, Meksika sınırında devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için prosedürün hızlandırılmasını istedi. Trump, dev duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini dile getirdi.
‘En çok kendime şükran duyuyorum’
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede her kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü’nde bu yıl en çok neye şükran duyduğu sorusuna narsist bir cevap verdi. Şükran Günü tatilini Florida’nın Mar-a-Lago sahilindeki malikânesinde geçiren Trump, en çok kendisine müteşekkir olduğunu’ söyledi. Ülkede muazzam bir değişim yaptığını belirten Trump, “Yabancı liderleri gördüğümde, bana diyorlar ki, şimdiki ABD ile iki yıl öncesinin ABD’si arasındaki güç farkına inanamıyoruz. Büyük ilerleme kaydettik” dedi.
‘BIRAKIN GEÇELİM’
Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye ulaşmak üzere ilerleyen ‘göçmen karavanı’ndan yüzlerce kişi, Meksika’nın Tijuana kentindeki sınır geçişinde protesto için toplandı. Göçmenler, ABD’ye iltica başvurusunda bulunabilmek için sınırın açılmasını talep etti. İltica için bekleyen göçmenlerden biri AFP haber ajansına, “Geçmemize izin versinler, ailelerimizi Honduras’ta bıraktık. Çalışmalıyız” diye konuştu. Göçmenlerin protesto eylemleri üzerine helikopter ve İHA’lar devreye sokulurken, Tijuana Belediye Başkanı Manuel Gastelum kentte acil durum ilan etti. “Tijuana halkının paralarını hiçbir göçmen için harcamayacağım” diyen Gastelum, uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.
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