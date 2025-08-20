İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,918
  • EURO
    47,6525
  • ALTIN
    4371.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Onlarca kişi öldü
Dünya

Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Onlarca kişi öldü

Afganistan'da, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün, bir motosiklet ve kargo kamyonu ile çarpışması sonucu, onlarca göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Onlarca kişi öldü
ABONE OL

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

Öte yandan TOLOnews'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, otobüsün çarpışmanın etkisiyle alev aldığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kazada yaşamını yitirenlerin net sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

- İRAN'DAN GERİ GÖNDERİLEN AFGAN GÖÇMENLER

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.