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Dünya

Gökyüzünde dehşet! Yolcu uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalıştı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine sefer yapan uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalışan ve müdahalede bulunan kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Gökyüzünde dehşet! Yolcu uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalıştı
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Avustralya Federal Polisi (AFP), Kuala Lumpur'dan Sydney'e giden uçakta yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü ifade edildi.

Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.

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