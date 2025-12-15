İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,703
  • EURO
    50,2144
  • ALTIN
    5920.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gökyüzünde faciadan dönüldü... ABD savaş uçağından yolcu uçağına taciz
Dünya

Gökyüzünde faciadan dönüldü... ABD savaş uçağından yolcu uçağına taciz

JetBlue Havayolları'nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirdi.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Gökyüzünde faciadan dönüldü... ABD savaş uçağından yolcu uçağına taciz
ABONE OL

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile bir yolcu uçağı az daha havada çarpışıyordu. JetBlue Havayolları'nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirerek, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptıklarını aktardı. Olayın Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karayip ülkesi Curaçao'dan ABD'nin New York kentine uçtuğu sırada Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

JetBlue pilotu, hava trafik kontrolü ile yaptığı telsiz konuşmasında, ABD savaş uçağının kendisinden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifada olduğunu belirterek, "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk" dedi.

JetBlue pilotu, ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini söyledi.

"BU OLAYI FEDERAL MAKAMLARA BİLDİRDİK"

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız" denildi.

ABD Güney Komutanlığı ise, söz konusu olaydan haberdar olduğunu ve inceleme başlattığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.