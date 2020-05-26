star.com.tr 26 Mayıs 2020 Salı 18:01 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 18:04

Avustralya, Nimbin kasabası üzerinde gökyüzünde görülen gizemli bir siyah duman halkası, halk arasında korku ve paniğe neden olurken, ne olduğuna dair ciddi bir tartışma da başlattı.

Arkadaşıyla birlikte gezerken gökyüzünde siyah bir halk fark eden Kaz Woodall, manzara karşısında sersemlediğini söyledi. Woodall, "Bu da neyin nesiydi, daha önce böyle bir şey görmedim.' dedi.

Woodall'a göre halka, kendi ekseninde dönerek tepelerin üzerinde süzülerek ilerliyordu. Woodall, şaşkınlık içinde eve geldikten sonra, bir açıklama bulmak umuduyla internetten araştırma yapmaya başladı ve dünyanın birçok yerinde insanların bu manzarayla karşılaştığını tespit etti.

Çok fazla görgü tanığı olmasına rağmen, hiçbiri ürkütücü çemberin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu.

Genç kadın daha sonra, bir açıklama bulmayı umarak yaşadığı kasabanın Facebook sayfasından siyah duman halkasının fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğrafları gören bazı sosyal medya kullanıcılar gizemli nesnenin 5G dronu olabileceğini ileri sürdü.

Birçok kullanıcı ise, siyah duman halkasının dünya dışı olduğunu iddia etti. Kullanıcılardan biri halkayı Kaliforniya'da yaşayan bir arkadaşının da gördüğünü iddia ederek, onu dünya dışı bir nesneye benzettiğini söyledi.

Nimbin'in diğer sakinleri, hem Avustralya'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde gizemli nesneyle de karşılaştıklarını açıkladılar.

Nimbin, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Kuzey Nehirleri bölgesinde bir kasabadır.

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