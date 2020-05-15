Gökyüzündeki mavi küre paniğe neden oldu

star.com.tr 15 Mayıs 2020 Cuma 11:01 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:04

Rio de Janeiro'nun dışındaki Mage'de tuhaf bir gökyüzünde görülen tuhaf nesneler, paniğe neden oldu.



Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, şehrin üzerinde uçan mavi küre benzeri nesne görülüyor.

Yazar ve prodüktör olan Andre Di Mauro görüntüleri, 'Bir nesnenin göle düştüğü yönünde gelen bilgiler var. Ama uydu gibi görünmüyor.' notuyla paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüde, gece gökyüzünde küre şeklinde beş ışık görülüyor. Görüntüyü paylaşan kullanıcıya göre, bu ışıkları Brezilya'da birçok insanın gördü.

Diğer kullanıcılar ise gökyüzünde süzülen kırmızı ışık saçan küre şeklindeki görüntülerin yanı sıra, ufukta garip yanıp sönen ışık görüntüleri yayınladı.

Tüm paylaşımlara rağmen, yetkililer olağan dışı bir durum olmadığını iddia etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şehirde konuyla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığını belirten bir bildiri yayınladı ve Brezilya Hava Kuvvetleri'den olağan dışı nesnelerle ilgili hiçbir bildirim alınmadığı iddia edildi.