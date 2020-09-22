Gökyüzünden adeta kuş cesetleri yağdı! Korkunç görüntüler

star.com.tr 22 Eylül 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:14

Rusya'nın güneybatısında, İdil Nehri kıyısında bulunan Balakovo kentinden, inanılmaz görüntüler kaydedildi.

Sosyal medya ve bazı yerel haber sitelerinde yayınlanan görüntülerde, sokak ve caddelerin kuşların cesetleriyle dolu olduğu görülüyor. Görüntüler, kıyamet senaryoları komplo teorilerine neden olurken, bazı insanlar kuşların ölümünü Rusya'nın kentteki büyük nükleer santraliyle ilişkilendirdi.

Aynı zamanda, Rusya'nın paylaşım sitelerinden VK'da yer alan bir paylaşımda, Moskova'nın yaklaşık 1.000 km güneyindeki Saratov Bölgesi'ndeki kent sakinlerinin, düzinelerce ölü kuşla dolu bir yola tanık olduğu belirtildi.

PAYLAŞIMLAR SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Kısa sürede yayılan görüntüler, yerel halk arasında korku ve paniğe neden olurken, birçoğu kuş ölümlerine mantıklı bir cevap aramaya başladı.

Komplo teorilerinden bilimsel açıklamalara kadar birçok yorum gelse de, henüz kuş ölümlerine neden olan şeyin tam olarak ne olduğu bilinmiyor.

Bazıları şiddetli rüzgarlar veya iki sürünün kazara çarpışması gibi doğal olaylara işaret ederken, diğerleri fabrikaların neden olduğu hava kirliliğinin neden olmuş olabileceğini savundu. Bazıları ise, salgın döneminde de suçlanan 5G teknolojisi hedef gösterdi.

ÇERNOBİL SENERAYOSU

Bölgedeki nükleer santrallerle ilgili bir sorun olabileceğini iddia eden bazı insanlar, HBO'nun Çernobil faciasını anlatan dizisini işaret ederek, 'Çernobil dizisinin başında tüm kuşlar öldü.' gibi yorumlarda bulundular.

Saratov'un veterinerlik departmanı şu anda olayı araştırıyor ve bazıları ölümlerin bir kuş gribi dalgasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ancak, tüm Balakovalılar yerel uzmanlara güvenmiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Saratov hinterlandındaki veterinerlerin yetkin olma ihtimali düşük. En iyi personelin çok para kazanmak için gittiği Moskova'dan uzmanları çağırmalıyız." ifadesini kullandı.

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