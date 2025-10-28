İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Gökyüzünün şöleni büyüledi! Ateş gökkuşağı kameralara yansıdı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta Vadisi üzerinde oluşan 'ateş gökkuşağı' sıra dışı anlar yaşattı.

İHA28 Ekim 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Gökyüzünün şöleni büyüledi! Ateş gökkuşağı kameralara yansıdı
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta Vadisi semalarında "ateş gökkuşağı" görüldü. Bölge halkı, günün ilk ışıklarında nefes kesici bir manzara ile karşılaştı.

Parlak renk tonları, manzaraya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölge halkı, ateş gökkuşağının birkaç saat göründüğünü, yerel saat ile 6.20 sıralarında kaybolduğunu belirtti.

"Nadir görülen doğa olayı" olarak nitelendirilen ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşuyor.

