Dünya

Golan Tepeleri'nde

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için 5 yıllık yatırım planını onayladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, altyapı, yüksek öğrenim ve istihdama yönelik yatırımların yanı sıra bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini belirlediklerini aktardı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 13:04
İsrail'de Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (335 milyon Amerikan doları civarı) yatırım yapılacağını duyurdu.

İşgal altındaki Suriye Toprağı Golan Tepeleri ve Katzrin yerleşimine yapılacak bu yatırımın bölgeyi canlandırmakla kalmayacağını dile getiren aşırı sağcı Maliye Bakanı, altyapı, yüksek öğrenim ve istihdama yönelik yatırımların yanı sıra bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini belirlediklerini aktardı.

Smotrich, "Lübnan'ı yerle bir ediyor ve Kuzey'i güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

  • Golan Tepeleri
  • İsrail
  • Yasa Dışı Yerleşim

ÖNERİLEN VİDEO

Kahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
