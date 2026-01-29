Orta Doğu'da, ABD ve İsrail'in olası tehdit ve saldırılarına karşı tedbirler alınıyor. Son haftalarda İran'daki çatışmalar, ABD ve İsrail ittifakından bölgeye yönelik gelen tehditler, savaş riskini masaya yatırıyor. İran ise içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak stratejik bir hamleye imza attı.

1000 ADET İHA ENVANTERE GİRDİ

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracı" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildi.

İHA'LAR MUHTEMEL TEHDİTLERE KARŞI TASARLANDI

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedefleri imha etmek üzere saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandığı belirtilen İHA'ların ordu envanterine katılmasının muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini artırmayı amaçladığını ifade etti.