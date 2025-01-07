İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3556
  • EURO
    36,8255
  • ALTIN
    3004.21
  • BIST100
    10085.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gonzalez Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacak
Dünya

Gonzalez Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacak

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye ayak basması halinde gözaltına alınacağını duyurdu.

AA7 Ocak 2025 Salı 07:47 - Güncelleme:
Gonzalez Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacak
ABONE OL

Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan Cabello, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini belirtti.

Bakan Cabello, "Onu memnuniyetle karşılayacağım. Sayın Gonzalez, Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacağını ve yargılanacağını biliyor." ifadesini kullandı.

Cabello, 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçiminin ardından farklı uyruklardan 125 kişinin "terörist komplolarla" bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Venezuela'nın barış içinde olduğunu dile getiren Cabello, huzuru bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini ve güvenlik güçlerinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Gonzalez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "10 Ocak'ta Venezuela halkının egemen iradesiyle başkomutan rolünü üstlenmeliyim." ifadesini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonu adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'a ziyarette bulunmuştu.

Muhalif lider Maria Corina Machado ise Venezuela halkına 9 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini protesto etmesi için kapsamlı çağrıda bulunmuştu.

- MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.