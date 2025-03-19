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Dünya

Google, ırksal ayrımcılık yaptığını kabul etti

Google, beyaz ve Asyalı çalışanlara diğer etnik kökenlerden gelen çalışanlarına göre daha iyi ücret ödediği ve kariyer fırsatları verdiği suçlamasıyla açılan dava kapsamında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Google, ırksal ayrımcılık yaptığını kabul etti
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BBC'nin haberine göre, eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından, şirketin beyaz ve Asyalı çalışanları kayırdığı, diğer kökenlerden gelen çalışanlara daha az maaş verdiği ve kariyer fırsatı sunmadığı suçlamasıyla 2021 yılında açılan davada uzlaşmaya varıldı.

Meksika kökenli Cantu, 7 yıl boyunca Google'da çok çaba sarf ederek çalıştığını ancak beyaz ve Asyalı akranları terfi alırken kendisinin hiç yükselemediğini belirtti.

Google, 15 Şubat 2018 ila 31 Aralık 2024'te istihdam edilen 6 bin 632 çalışanı adına açılan dava kapsamında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

California Santa Clara Üst Mahkemesinden Yargıç Charles Adams, taraflar arasında varılan uzlaşmaya ön onay verdi.

Google, çalışanlarına ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.

Google sözcüsü, "Bir uzlaşmaya vardık ama herhangi birine farklı davrandığımız yönündeki iddialara katılmamaya devam ediyoruz ve tüm çalışanlara adil bir şekilde ödeme yapma, işe alma ve ücretlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

  • Google
  • ırk ayrımcılığı
  • kariyer fırsatları

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