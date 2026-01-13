Google'nin kurucusu açıkladı; Diploması olmayan binlerce kişiyi işe aldık

Uzun yıllar boyunca Stanford Üniversitesi, teknoloji dünyasında neredeyse efsanevi bir konuma sahip olmuştur. LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman'dan Google'ın kurucusu Sergey Brin'e kadar, bu kurumun mezunları listesi basit bir gerçeği pekiştirmiştir: seçkin bir eğitim, seçkin kariyer fırsatlarına açılan kapıdır. Özellikle Silikon Vadisi'ndeki şirketler için, dört yıllık bir üniversite derecesi hem bir yetenek göstergesi hem de bir filtre olarak işlev görmüştür. Ancak bu geleneksel anlayış şimdi hızla değişmektedir.

Google'ın işe alım politikasında köklü değişim

Yapay zekanın iş dünyasını dönüştürmesi ve şirketlerin yetenekleri değerlendirme yöntemlerini yeniden gözden geçirmesiyle birlikte, üniversite diploması artık otomatik bir kapı açıcı olmaktan çıkmaktadır. Bu dönüşüm üniversiteler tarafından değil, resmi kimlik bilgilerinden ziyade gerçek beceriyi ön planda tutan işverenler tarafından yönlendirilmektedir.

Sergey Brin'in eğitim ve yapay zeka hakkındaki görüşleri

Geçen ay Stanford Üniversitesi'nde mühendislik öğrencilerine hitap eden Brin, kendi akademik tercihlerini düşünerek konuşmuştur. Bilgisayar bilimi alanını seçme nedeninin stratejik bir karar olmaktan ziyade kişisel ilgi ve tutkudan kaynaklandığını belirtmiştir. Brin, "Bilgisayar bilimini seçtim çünkü bu alan için gerçek bir tutkum vardı. Benim için uzun süreli bir planlama söz konusu değildi. Aynı zamanda şanslı olduğumu söyleyebilirim çünkü bu kadar dönüştürücü bir alanda çalışma fırsatı buldum" demiştir.

Brin, öğrencileri eğitim kararlarını tamamen yapay zeka korkusu temelinde almamaya uyarmıştır. Yapay zekanın bazı disiplinleri korurken diğerlerini tamamen ortadan kaldırmayacağını vurgulamıştır. "Yapay zekanın kodlamada iyi olduğu için karşılaştırmalı edebiyata geçmezdim" diyerek, bu alanın da yapay zeka tarafından etkilenebileceğini açıklamıştır. Brin'e göre, yapay zeka muhtemelen karşılaştırmalı edebiyat gibi alanlarda da daha iyi performans gösterebilir, ancak bu, öğrencilerin ilgi alanlarını tamamen terk etmeleri gerektiği anlamına gelmez.

Google'ın diploma gereksinimleri nasıl azaldı

Brin'in sözlerinin gerçek etkisini görmek için Google'ın işe alım uygulamalarına bakmak yeterlidir. Akademik soyluluğa tarihsel olarak önem veren Google, birçok pozisyon için üniversite diplomasına olan güvenini istikrarlı bir şekilde azaltmıştır. Brin, "Birçok akademik yıldızı işe aldığımız kadar, üniversite derecesi olmayan tonlarca insanı da işe aldık" demiştir. Bu çalışanlar, şirketin çeşitli köşelerinde kendi başlarına sorunları çözerek başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirmektedirler.

Bu gözlem, somut işe alım verileriyle desteklenmektedir. Burning Glass Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017 ile 2022 yılları arasında Google'ın üniversite diploması gerektiren iş ilanlarının oranı yüzde 93'ten yüzde 77'ye düşmüştür. Bu önemli düşüş, şirketin işe alım stratejisinde ne kadar köklü bir değişim yaşandığını açıkça göstermektedir. Microsoft, Apple ve Cisco gibi teknoloji devleri de benzer adımlar atmış, diploma gereksinimlerini azaltmış ve beceri tabanlı işe almaya doğru bir kayma gerçekleştirmiştir.

İş liderlerinin seçkin eğitim hakkındaki şüpheleri

Teknoloji sektörü dışındaki liderler de benzer endişeleri dile getirmiştir. JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, 2024 yılında seçkin bir üniversiteden mezun olmak veya yüksek notlara sahip olmak ile iş yerinde başarı arasında otomatik bir bağlantı olmadığını belirtmiştir. Dimon, "Ivy League okullarına gittiğiniz veya harika notlarınız olduğu için mutlaka harika bir çalışan veya harika bir insan olacağınızı düşünmüyorum" demiştir. Dimon'a göre, insanların gerçek becerilerine bakıldığında, özgeçmişlerde görünmeyen yeteneklerin ne kadar yaygın olduğu şaşırtıcıdır.

Palantir'in CEO'su Alex Karp, Stanford'dan hukuk derecesi de dahil olmak üzere üç üniversite derecesine sahip olmasına rağmen, bu konuda daha da açık bir duruş sergilemiştir. Geçen yıl bir kazanç görüşmesinde Karp, bir kişi işyerine girdiğinde eğitim geçmişinin uzun vadeli öneminin ortadan kalktığını vurgulamıştır. "Okula gitmediniz, o kadar iyi olmayan bir okula gittiniz veya Harvard, Princeton ya da Yale'e gittiniz, Palantir'e geldiğinizde siz bir Palantirian'sınız. Kimse diğer şeylerle ilgilenmiyor" demiştir.

Great Place to Work'ün CEO'su Michael Bush, bu düşünce tarzının sadece birkaç şirketle sınırlı olmadığını belirtmiştir. Bush'a göre, neredeyse her kuruluş diploma gereksiniminin harika yetenekleri kaçırdığını fark etmiştir. Bu değişim, tüm sektörlerde hızla yayılan bir trende dönüşmektedir ve işgücü piyasasında köklü bir dönüşümün habercisidir.

Üniversitelerin geleceği ve yeni rol tanımı

Brin için, bu değişimin sonuçları işe alım uygulamalarının çok ötesine uzanmaktadır. Kimlik bilgisi tarama araçları olarak güçlerini kaybettikçe, üniversitelerin kendileri kendi rollerini yeniden değerlendirmeleri gerekebilir. Brin, "Sadece bir üniversiteye sahip olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünürdüm" diyerek, kurumların bu yeni dönemde kendilerini nasıl konumlandıracakları konusunda derin bir soru ortaya koymaktadır.

Diploma gereksinimleri giderek isteğe bağlı hale gelmekte, alternatif işe alım yolları genişlemekte ve resmi kurumlar dışında kazanılan beceriler meşruiyet kazanmaktadır. Üniversiteler önemli olmaya devam edecek, ancak belki de daha az kapı bekçileri olarak ve daha çok birçok yol arasında bir seçenek olarak işlev görecektir. Öğrenciler bu değişimin etkisini hemen hissetmeyebilir, ancak zamanla kimlik bilgisi olarak eğitim ile yetenek olarak eğitim arasındaki mesafe muhtemelen genişleyecektir. Google gibi şirketler diploma gereksinimleri olmadan işe almaya devam ettikçe, üniversiteler ve işgücü piyasası arasında uzun yıllar devam eden geleneksel sözleşme yeniden yazılmaktadır. Bu dönüşüm, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin temel yapısını değiştirmekte ve gelecek nesillerin kariyer yollarını şekillendirmektedir.