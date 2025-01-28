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Dünya

Google, Meksika Körfezi'nin adını değiştirecek

ABD Başkanı Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi yönündeki kararı uygulamaya geçiriliyor. Arama motoru devi Google, Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini açıkladı.

IHA28 Ocak 2025 Salı 10:19 - Güncelleme:
Google, Meksika Körfezi'nin adını değiştirecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki kararı uygulamaya geçiriliyor. ABD merkezli arama motoru şirketi Google tarafından yapılan açıklamada, Haritalar uygulamasında ABD'li kullanıcılar için Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Google Haritalar'da isimlendirmeye yönelik sorular aldık. Resmi hükümet kaynaklarında güncellendiğinde isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun zamandır devam eden bir uygulamamız var. ABD'deki Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi (GNIS) güncellendiğinde bu gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde ABD'deki Google Haritalar'ı 'Amerika Körfezi' ve 'McKinley Dağı' şeklinde hızla güncelleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Meksika Körfezi'nin ismine yönelik değişiklik ABD'deki kullanıcılar için geçerli olacak, Meksika'daki kullanıcılar ise bölgeyi "Meksika Körfezi" şeklinde görüntülemeye devam edecek. ABD ve Meksika dışındaki kullanıcılar ise Google Haritalar'da her iki ismi de görecek. Uygulamada ayrıca Trump'ın talimatı üzerine Denali Dağı'nın adı, "McKinley Dağı" olarak değiştirilecek.

TRUMP'IN TALİMATLARI

Öte yandan ABD İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'nin adının Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine "Amerika Körfezi" olarak değiştirileceğini, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki Denali Dağı'nın adının ise "McKinley Dağı" olarak değiştirileceği duyurulmuştu. Açıklamada, "ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Coğrafi İsimler Kurulu, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki resmi federal isimlendirmeyi hızla güncellemek için çalışıyor. Değişiklikler, federal kullanım için derhal yürürlüğe girecek" ifadeleri kullanılmıştı.

MCKİNLEY DAĞI

1917 yılında suikasta uğrayan ABD'nin 25. Başkanı William McKinley'i onurlandırmak için ismi, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki McKinley Dağı'na ismi verilmişti. Ancak Barack Obama yönetimi, 2015'te McKinley Dağı'nın ismini "Denali Dağı" olarak değiştirmişti.

MEKSİKA KÖRFEZİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın körfeze ABD'de istediği ismi verebileceğini, ancak körfezin Meksika'da ve dünyanın geri kalanında "Meksika Körfezi" olarak tanınmaya devam edeceğini ifade etmişti.

  • Meksika Körfezi
  • Amerika Körfezi
  • Google

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