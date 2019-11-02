Google’dan akıllı mahalle 

Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin altında faaliyet gösteren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümüne kurmak istediği akıllı mahalle için ilk izni almayı başardı. Şirketin başvurusu yerel yönetim tarafından kabul edilirken, Sidewalk Labs’in 0,7 kilometrekarelik alan talebi yerine şirkete sadece 0,05 kilometrekarelik bir bölge tahsis edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sidewalks Labs “Waterfront Toronto ile kritik konularda anlaştığımız için mutluyuz. Toronto’da kapsayıcı bir mahalle kurmak, insanların işe gitme süresini azaltmak, evleri daha ucuz kılmak, yeni işler yaratmak ve daha sağlıklı bir gezegen için yeni standartlar oluşturmak istiyoruz” dedi.

ÇÖP SORUNU BiTECEK Sidewalk Labs’in ilk olarak 2017’de ortaya attığı proje, trafik ve atık yönetimi gibi konularda yüksek teknolojili çözümler sunuyor. Çöplerin teknoloji üretimine kaynak sağlayacak şekilde geri dönüştürülmesi ve ev-iş yeri mesafensin kısa tutularak yeni bir şehir planlama projesinin hayata geçirileceği kaydediliyor.