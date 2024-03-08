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Dünya

Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel ''doodle''

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı 'doodle' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AA8 Mart 2024 Cuma 02:00 - Güncelleme:
Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel ''doodle''
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Google arama motorunda Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

  • 8MartKadınlarGünü
  • GoogleDoodle

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