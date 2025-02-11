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Dünya

Google'dan 'Meksika Körfezi' kararı

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, 'Meksika Körfezi' ismini ABD'deki harita uygulamasında 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdiğini duyurdu.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
Google'dan 'Meksika Körfezi' kararı
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Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılan güncellemenin ardından Google Haritalar'da Meksika Körfezi isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiği belirtilerek, "İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık." ifadesi kullanıldı.

ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedildi.

- "AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMALARI

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

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