Göreve gelir gelmez mesajı verdi: Türkiye ile Avrupa ayağı oluşturmak istiyoruz

Berendsen, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Berendsen, bu nedenle yaklaşık 1,5 aydır yürüttüğü dışişleri bakanlığı göreviyle ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini de Türkiye'ye yaptığını söyledi.

Berendsen, bu ziyaretin aynı zamanda Türkiye ile ilişkilere nasıl değer verdiklerini gösterdiğine işaret ederek, güvenlik konusunda NATO ortağı olarak Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını ve birlikte güvenli bir geleceğe sahip olabilmek için işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Ekonomi alanına bakıldığında Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğuna dikkati çeken Berendsen, iki ülke açısından da pek çok iş fırsatı bulunduğunu, hem Hollanda hem Türkiye'den çok yetenekli insanların karşılıklı olarak diğer ülkedeki şirketlerde çalıştığını anlattı.

Berendsen, bu ilişkilerin yalnızca yüzlerce yıllık tarihi diplomatik ilişkilerle bağlantılı olmadığına değinerek, Hollanda'da yaşayan Türk-Hollandalı insanların çok saygın, değerli, çalışkan ve yetenekli olduğunu, bu insanların ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

- "NATO ZİRVESİ, TÜRKİYE'NİN İTTİFAKTAKİ ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenliğindeki rolüne ilişkin Berendsen, "Türkiye NATO'da çok önemli bir rol oynuyor. Son NATO Zirvesi Hollanda'da Lahey'de düzenlenmişti. Sonraki NATO Zirvesi Ankara'da olacak, bu çok önemli ve Türkiye'nin NATO'daki önemini de gösteriyor." dedi.

Berendsen, gelecek NATO Zirvesi'ndeki temel meselenin "birliği göstermek" olduğuna dikkati çekerek, "Aynı zamanda Avrupa ülkeleri olarak NATO içindeki yük paylaşımı konusuna da bir yanıt vererek, hem Hollanda'nın hem de Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiği güçlü bir Avrupa ayağı oluşturmak. Ayrıca Türkiye'nin stratejik ve güçlü bir bölgesel güç olarak sağlam, çok değerli ve önemli bir rol oynadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Birliğin hayati öneme sahip olduğunun, neticede NATO'nun gücünün beraberlikten geldiğinin altını çizen Berendsen, 2025'teki zirvenin savunma harcamaları hakkında olduğunu ve temel sorunu da "doğu kanadındaki Rusya tehdidinin" teşkil ettiğini anımsattı.

Berendsen, NATO toprakları düşünüldüğünde daha fazla tehdidin bulunduğuna işaret ederek, "Tabii ki Türkiye, NATO'nun güney kanadında, terörle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Bunu göz önünde bulundurarak bir sonraki NATO zirvesi tartışmalarının bir parçası haline getirmek çok değerli." diye konuştu.

ABD'nin NATO'dan çekilmesi ihtimaline dair tartışmalara ve Hollanda'nın NATO'ya dair perspektifine ilişkin Berendsen, NATO'nun ve önemli bir NATO ortağı olarak ABD'nin ülkesinin güvenliği için hayati olduğu ifadesini kullandı.

Berendsen, bu nedenle ülkesinin, ABD'nin savunma harcamalarında yük paylaşımına ve Avrupa ülkeleri olarak NATO kapsamında daha fazla sorumluluk almaya dair endişelerine her zaman yanıt vermek istediğini söyledi.

- "ABD'NİN NATO'DA OLMASI SADECE AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Daha fazla endişe olduğu takdirde bunları ele almaya ve konuşmaya her zaman hazır olduklarını kaydeden Berendsen, "Aynı zamanda, ABD'nin NATO'da yer alması sadece biz Avrupa ülkeleri için önemli değil, ABD'nin de NATO'da kalarak önemli bir rol oynaması kendi çıkarlarına uygun, çünkü nihayetinde hepimizin koruması gereken ortak güvenlik çıkarlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Berendsen, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ve gerilimin tekrar yükselme ihtimaline ilişkin, en büyük endişelerinin son birkaç haftadır bölgede devam eden gerilimin tekrar artması olduğunu ve gelecekte bunun tekrar yaşanmayacağından henüz emin olamayacaklarını dile getirdi.

İran'ın bölgede "çatışmaya taraf olmayan ve krize çekilen ülkelere saldırılarının" Hollanda'nın endişelerinden biri olduğunu aktaran Berendsen, diğer bir sorunun da Hürmüz Boğazı nedeniyle duyulan ekonomik endişe ve Avrupa'daki fiyatlara etkisi olduğu yorumunda bulundu.

- "GERGİNLİK AZALTILMALI VE GELECEĞE YÖNELİK KALICI BİR PLAN OLUŞTURULMALI"

Berendsen, birçok ülkenin benzer endişelere sahip olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan, uluslararası ortaklarla baskı uygulamak ve gerginliğin azaltılmasını sağlamak, bölgesel aktörlerin de dahil olduğu, geleceğe yönelik kalıcı bir planın oluşturulmasını sağlamak." dedi.

Diğer bir endişe kaynağının da şu anda henüz herhangi bir maddenin bulunduğu bir plan bulunmaması olduğuna dikkati çeken Berendsen, ilerleyen süreçte bir plan görmeyi umduğunu ve İran halkının korunmasının da planın bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

Berendsen, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki duruma ilişkin, ABD/İsrail-İran çatışması devam ederken Gazze ve Batı Şeria'daki duruma da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

- "GAZZE VE BATI ŞERİA'YA İNSANİ YARDIM ULAŞMASI İÇİN ULUSLARARASI BASKI GEREKİYOR"

Bu bölgelerdeki insani durumdan büyük endişe duyduklarını ve herhangi bir gelişme yaşanmadığını kaydeden Berendsen, "Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ve desteğin ulaşabilmesini sağlamak için uluslararası baskıya ihtiyacımız var. Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı şiddet bizi endişelendiriyor." dedi.

Berendsen, Lübnan'daki gerginliğin tırmanmasından da endişe duyduklarını aktararak, bu durumun mülteciler ve ülke içindeki koşullar açısından zaten son derece zor bir durumda olan Lübnan üzerinde çok büyük etkiler oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ortaklarla bu durumu takip etmeye çalıştıklarını belirten Berendsen, Avrupa için önemli bir güvenlik riski teşkil eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durumu da takip etmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Berendsen, dünyadaki pek çok kriz devam ederken dikkatlerinin dağılmamasına ve ilgilenilmesi gereken tüm durumları yakından takip etmeye özen göstermeleri gerektiğini dile getirdi.