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Dünya

Göreve seçildikten sonra bir ilk! ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD temaslarının ardından bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek.

25 Kasım 2024 Pazartesi 08:22 - Güncelleme:
Göreve seçildikten sonra bir ilk! ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor
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ABD başkanlığını ocak ayında devralacak olan Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk uluslararası üst düzey temasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdi. NATO kaynakları, Florida'da gerçekleşen görüşmede, NATO'nun karşı karşıya olduğu küresel güvenlik sorunları ile Ukrayna'nın geleceğinin ele alındığını açıkladı.

NATO Sekreteri Rutte, ABD temaslarının ardından bugün de Türkiye'yi ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

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