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Dünya

Görevi bıraktı, Trump'ı topa tuttu: İğrenç bir rezalet

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısını 'iğrenç bir rezalet' olduğunu vurguladı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Görevi bıraktı, Trump'ı topa tuttu: İğrenç bir rezalet
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Musk, X sosyal medya hesabından "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısı hakkında açıklama yaptı.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." diyen Musk, Donald Trump'ın vergi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirdi.

Musk, "Bu tasarıyla oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını öne süren Musk, şunları kaydetti:

"Amerikan vatandaşlarını ezici ve sürdürülemez bir borç yükünün altına sokuyorsunuz."

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin olarak "Başkan (Trump), Elon Musk'ın bu tasarı konusundaki görüşünü zaten biliyor." ifadelerine yer verdi.

Leavitt, Musk'ın tutumunun Trump'ın fikrini değiştirmediğini ve tasarının arkasında olduklarını belirtti.

- MUSK, TASARININ DOGE'Yİ ETKİLEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Elon Musk, 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.

Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuşmuştu.

Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." demişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.

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