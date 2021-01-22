Görevi biter bitmez dikkat çeken mesaj: 1.384 gün

star.com.tr 22 Ocak 2021 Cuma 11:04 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:04

ABD'nin 70 Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminde 2018'den 2021'e kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Pompeo, 2017'den 2018'e kadar Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak görev yaptı.

Görünüşe göre eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkındaki 'başkanlık hırsı' iddiaları, Kasım 2024 seçimlerini işaret eden paylaşımıyla daha da güçlendi.

Pompeo, görevinin sona ermesi ve sivil olduğu ilk günde, '1.384 gün' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu, Kasım 2024'teki bir sonraki başkanlık seçimine kadar olan gün sayısı.

Pompeo geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda da, '26 saat içinde beni yalnızca @mikepompeo takip edebileceksiniz. Dışişleri Bakanı olarak hizmet etmek bir ayrıcalık ve onurdu. Son dört yılda elde ettiğimiz başarılarla son derece gurur duyuyorum.' ifadelerini kullanarak takipçilerine seslenmişti.

İDDİALAR İSRAİL ZİYARETİ SONRASI GÜÇLENDİ

Pompeo'nun geçtiğimiz yılki İsrail ziyaretinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni ziyaret etmesi, 'Pompeo 2024'te başkanlığa aday olmaya hazırlanıyor' iddialarına neden oldu.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Aaron David Miller, Pompeo'nun Batı Şeria ve Golan ziyaretlerinin ABD'nin çıkarlarıyla alakası olmadığını, kendisinin 2024 çıkarlarıyla alakası olduğunu belirterek, Pompeo'nun başkan adaylığı için çalıştığını ima etti.

ABD'de Başkanlık üzerine uzmanlaşan tarihçi Michael Beschloss da Pompeo'nun ziyareti ile ilgili, 'Bir dışişleri bakanı, yapmasını Senato'nun onayladığı görevi başkanlığa aday olmak için kullanmamalı" açıklamasında bulunmuştu.

star.com.tr