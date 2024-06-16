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Dünya

Görevlerini tamamlayan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.

AA16 Haziran 2024 Pazar 08:32 - Güncelleme:
Görevlerini tamamlayan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu
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Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

  • Hac ibadeti
  • Kutsal topraklar
  • Müslüman hacı

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