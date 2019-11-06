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Görüntüler ortaya çıktı: Evanjelist örgüt Suriye’de YPG/PKK'lı teröristleri böyle kurtarmış

Free Burma Rangers adı ile 1990 yılında kurulan ve Suriye, Irak ve Burma’da faaliyetler yürüten Evanjelist örgüt, terör örgütü YPG/PKK militanları ile görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde teröristlerin Evanjelist örgüt tarafından zırhlı araçlarla kurtarıldığı görüldü.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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1990 yılında Burma’da kurulan ve faaliyetlerini Suriye ve Irak’a genişleten Free Burma Rangers isimli sözde insani yardım örgütü terör örgütü YPG/PKK militanları ile birlikte görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntülerde sözde insani yardım faaliyetleri için bölgede bulunan Free Burma Rangers üyelerinin terör örgütü YPG/PKK militanlarını zırhlı ambulanslarla kaçırdığı görüldü.
 
Uluslararası kamuoyuna kendilerini insani yardım gönüllü olarak tanıtan Free Burma Rangers’ın kurucusu ise eski ABD Özel Kuvvetler üyesi Dave Eubank.

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