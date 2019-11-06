Görüntüler ortaya çıktı: Evanjelist örgüt Suriye’de YPG/PKK'lı teröristleri böyle kurtarmış Free Burma Rangers adı ile 1990 yılında kurulan ve Suriye, Irak ve Burma’da faaliyetler yürüten Evanjelist örgüt, terör örgütü YPG/PKK militanları ile görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde teröristlerin Evanjelist örgüt tarafından zırhlı araçlarla kurtarıldığı görüldü.