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Dünya

Görüntüler ülkede gündem oldu! Trump 1,5 saat kapısında bekletip, 10 dakika görüştü

ABD Başkanı Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. O anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansırken, olay Polonya kamuoyunda gündem oldu.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
Görüntüler ülkede gündem oldu! Trump 1,5 saat kapısında bekletip, 10 dakika görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Trump'ın, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı kapsamında Milei ve Duda ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmelere ilişkin fotoğrafların yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.

TRUMP, DUDA'YI 1.5 SAAT KAPISINDA BEKLETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. Trajik anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polonya kamuoyunda gündem olan görüntüler "trajik" bulunurken ülkenin imajını çizdiği belirtilen Duda'ya sert eleştiriler yükseldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Trump'ın Milei ile görüşmesinde de "Arjantin'in çığır açan ekonomik reformları" ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada Trump'ın Milei'yi Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

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