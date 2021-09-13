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Dünya

Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı... Köpeğine zorla secde ettirdi!

Mısır'da bir doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istedi. Sosyal medyada gündeme oturan olayın görüntüleri sonrası doktor gözaltına alındı.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
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Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.

Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

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