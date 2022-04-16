Almanya'da polisler 13 yaşındaki Türk çocuğuna insanlık dışı muamelede bulunarak müdahalede bulundu. Çevredekilerin "O henüz küçük bir çocuk." tepkilerine rağmen polis müdahaleden vazgeçmeyerek devam etti.

12 Nisan'da kaydedilen görüntülerde çevredekilerin tepkisine rağmen biri kadın iki polisin sırtüstü yatırdıkları çocuğun üzerine çıkmaları, erkek polisin diziyle çocuğun göğsüne bastırması yer alıyor.

Çevredekilerin "O henüz küçük bir çocuk. Onu hemen bırakın!" şeklindeki tepkisine aldırmayan polislerin, Emirhan'ı yüzüstü yatırarak ters kelepçe taktıkları da kameraya yansıdı.

Altıntaş ailesinin avukatı Fatih Zingal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileyle görüştüğünü ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Zingal, "Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından darbedildi. Aile ile görüştüm. Emirhan, polis üzerine çıktığı an ne nefes alabilmiş ne de ses çıkartabilmiş. Olayı takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili yorumlarda polisin tavrı eleştirilerek küçük yaştaki çocuğa sert müdahalesi büyük tepki çekti.

"DİZLERİ İLE BOĞAZIMA ÇÖKTÜLER, NEFES ALAMADIM"



Alman polisinin şiddetine maruz kalan Emirhan, olayın şokunu hala tam olarak atlatabilmiş değil:

"Beni tuttular, çantamı, telefonumu aldılar. Beni yere attılar, dizleri ile boğazıma çöktüler. Çökünce nefes alamadım, siyah gördüm."

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

Altıntaş ailesi, Emirhan'a şiddet uygulayan polisler hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Emirhan'ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, "Başta buna inanamadık. 13 yaşındaki çocuğun ters kelepçeyle polis karakoluna götürülmesi yasal bir durum olmadığını biliyoruz. Darp izlerini gördük hemen hastaneye götürerek darp raporu aldık. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve dava edeceğiz." dedi.

TERS KELEPÇE TAKTILAR



Polise direnmemesi ve ağlayarak yardım istemesine rağmen Alman polisinin Türk çocuğa karşı sert tutumu etraftakilerin de tepkisini çekti.

Emirhan, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.