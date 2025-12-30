İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

Görüntüleri paylaşıldı! ABD, Doğu Pasifik'te bir kez daha vurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

30 Aralık 2025 Salı 07:34
Görüntüleri paylaşıldı! ABD, Doğu Pasifik'te bir kez daha vurdu
SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, dün uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin Venezuela'da bulunan bir liman bölgesini vurduğu yönündeki haberleri teyit etmişti.

Trump, "Venezuela'da teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini vurduk. Bu da büyük bir patlamaya neden oldu. Orada teknelere uyuşturucu yüklüyorlardı. Biz de hem tüm tekneleri hem de o bölgeyi vurduk. Artık o liman orada değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Popüler Haberler
