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Dünya

Görüşme sonrası ortalığı karıştıran iddia: Resmen reddediyoruz

İtalya Başbakanı Meloni, Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden gelirken, 'Herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz.' denildi.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
Görüşme sonrası ortalığı karıştıran iddia: Resmen reddediyoruz
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası üzerine İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Sosyal medyada, Meloni'nin, es-Sudani ile basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.

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