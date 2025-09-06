Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerin ardından, göstericilere destek veren Avrupa Yeşiller Partisi heyetine, "Ülkemizi yıkmaya gelen Avrupalı aşağılıklar, gidin kendi ülkenizi yıkın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde erken seçim ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep eden göstericilere polis müdahale etti. Polis, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı. Büyük kısmını öğrencilerin oluşturduğu göstericiler, 10 gündür polis kontrolünde tutulan Novi Sad Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne yürüdü. Felsefe Fakültesi önünde polis güçleri ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 11 polisin yaralandığı açıklandı. Yaralanan göstericilerin sayısı açıklanmadı.

"DEVLET KURUMLARININ YIKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, göstericileri Sırbistan'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Vucic, göstericilerin Novi Sad'daki üniversite yerleşkesini işgal etmeye çalıştığını ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını açıklarken, "Devlet kurumlarının yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Sırbistan güçlü ve sorumlu bir devlettir" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin arkasında yabancı istihbarat servislerinin bulunduğunu savunan Vucic, yarın ülke genelinde hükümet yanlısı mitingler gerçekleştirileceğini duyurdu.

"AŞAĞILIKLAR, GİDİN KENDİ ÜLKENİZİ YIKIN"

Vucic açıklamasında, Sırbistan'daki temasları sırasında göstericilere destek veren Avrupa Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Vula Tsetsi ve aynı partiden Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Rasmus Nordqvist'e sert tepki gösterdi. Vucic, "Polis, 12 dakika boyunca piroteknik malzemeler, sopalar ve taşlarla kendilerine saldırılmasına tahammül etti. Ancak sonrasında karşılık verdi. Şimdi bu Avrupa Birliği (AB) çetesine soruyorum. Şimdi bunlara barışçıl göstericiler mi diyeceksiniz? Yüzleri maskeli ve kask giyen barışçıl gösterici olur mu? Bunlara yardım eden ve ülkemizi yıkmaya gelen Avrupalı aşağılıklar, gidin kendi ülkenizi yıkın. Sırbistan'ı yıkmayın" dedi.

"SIRBİSTAN YASALARI ÇERÇEVESİNDE YARGILANACAKLAR"

Vucic, "Novi Sad'daki şiddeti desteklemeye gelenler, en adi aşağılıklardı. Onlara, Sırbistan yasaları çerçevesinde yargılanacaklarını söylemek zorundayım. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI BRNABİC DE AP ÜYELERİNİ SUÇLADI

Sırbistan Parlamento Başkanı Ana Brnabic ise AP üyelerini Sırbistan'da sadece göstericilere destek vermekle kalmayıp aynı zamanda yasa dışı eylemlerde bizzat yer almakla suçladı.

PROTESTOLAR TREN İSTASYONU FACİASI İLE BAŞLAMIŞTI

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması nedeniyle ortaya çıktığını savunan göstericiler, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerini gerçekleştirmişti. Gösteriler, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'in istifasına ve Sırp hükümetinin düşmesine neden olmuş fakat Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı.

