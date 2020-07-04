Gösteriş budalası! Sözde Kovid-19'dan korunmak için som altından maske yaptırdı

star.com.tr 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:43 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:48

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle, maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak adına yetkililer çağrılarını sürekli yeniliyor.



Salgının hızla yayıldığı Hindistan'da, bir adamın yaptırdığı maske, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Maharashtra eyaletinde yaşayan Shankar Kurade, kendine 4 bin olara altından maske yaptırdı.

Kurade, basına da yansıyan maskesiyle ilgili, "Altın maske yapma fikri, gümüş maske takan bir adam gördüğümde aklıma geldi. Altından hoşlandığım ve altın zincir ve yüzük takmayı sevdiğim için neden altın maske takmayayım dedim.'

Yerel bir kuyumcudan, som altından maske yapmasını isteyen Hintli adam, 289 bin rupi, yani yaklaşık 3 bin 869 dolara maske yaptırdı.

Kurade, maskenin nefes almaya yardımcı olacak delikleri olduğunu belirtti. Kurade ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uyduğunu söyledi.

Kurade, 'Altın maskeyi takıp dışarıya çıktığımda bir ilgi odağı haline geliyorum. Ailemin altın hayranlığı bölgede iyi bilinirken, altın maske tamamen yeni bir şey, bu yüzden insanlar merakla bakıyor." dedi.

Hindistan, son haftalarda dünyanın COVID-19 merkez üslerinden biri haline geldi. Salgının başlangıcından bu yana, Hintli halk sağlığı yetkilileri tarafından 650.000'den fazla vaka bildirildi. Salgında ölenlerin sayısı ise, 20 bine yaklaştı.

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