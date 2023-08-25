Gösterişli intikam! Wagner'in yeni lideri kim olacak?

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in yere çakılan uçakta 9 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, uydu konumlama sistemi ve takip sistemi aracılığıyla alınan sinyallerden, özel jette kalkıştan sonra irtifa değişimleri tespit edildi.

Flightradar24'ün iletişim başkanı Yan Petchenik, saat 18.19'da uçağın hızla inişe geçtiğini ve yarım dakika içinde 8,5 kilometre yükseklikten 6,1 kilometreye indiğini açıkladı. Prigojin destekçileri, uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

Telegram kanalına göre hostes, uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.

DÖVMEDEN TEŞHİS

Telegram'da Rus yanlısı kanallarda, Yevgeny Prigojin ve Dmitriy Utkin'in cesetlerinin morgda teşhis edildiği iddia edildi. Prigojin'in kimliğinin belirlenmesindeki ana işaret, elinde bir parmağın olmamasıydı. Utkin ise ciddi yanıklara rağmen vücudunda tespit edilen dövmeleri sayesinde teşhis edildi.

FÜZE DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Prigojin'in ölümüne ilişkin iddiaların Rusya'dan yayılan her bilgi gibi teyide muhtaç olduğunu söyledi. İsimlerini açıklamayan ABD'li iki yetkili ise uçağın karadan havaya füze ile düşürüldüğünü inandığını ileri sürdü.

WAGNER'iN YENi LİDERİ TROSHEV Mİ OLACAK?

Prigojin'in ölümü sonrası Vladimir Putin'in Kommersant gazetesine yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. Putin, Prigojin'in isyan kalkışmasından sonra Wagner askerlerine Andrey Troshev'in artık özel askeri gruba komuta etmesini önermişti. Prigojin'in ölmesiyle Putin'e yakın isim olan Troshev'in Wagner'in başına geçeceği düşünülüyor.

"ASKERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM!"

PRİGOJİN'İN öldüğü haberi, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Devlat Başkanı Vilademir Putin ise aynı dakikalarda Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü törenindeydi. Kürsüye oldukça neşeli bir halde gelen Putin'in neşeli yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı. Putin, Rus askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI

Putin, Prigojin hakkında yaptığı ilk açıklamada "90'lardan beri tanıyorum, kaderi zor ama yetenekli bir iş insanıydı" dedi. Prigojin ve uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Putin "Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında ve özellikle Afrika'da önemli başarılar elde etti" dedi. Putin, "Bildiğim kadarıyla dün Afrika'dan döndü" ifadelerini kullandı.

RUS MUHALİFLERİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Rusy'nın Ukrayna'ya savaş açtığı Şubat 2022'den bu yana birçok Rus yetkili ve iş insanı "tuhaf" şekillerde hayatını kaybetti. Bu durum "Ani Rus ölümü sendromu" olarak nitelendirildi.

Rusya'da, 24 Haziran'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in uçağının düşürülmesi, Rusya lideri Putin'le "sorun yaşadıktan sonra" gizemli şekilde ölen, intihar eden ya da ölümün kıyısından dönenleri akla getirdi:

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni, Batılı uzmanların Noviçok olduğu sonucuna vardığı bir maddeyle Sibirya'da zehirlendi.



AJAN DA VAR GAZETECİ DE

2021'de Rusya'ya gönüllü olarak döndü ve tutuklandı. Muhalif görüşlü eski KGB ajanı Alexander Litvinenko ise 2006'da Londra'daki otelde çay içtikten sonra öldü.

Gazeteci Anna Politkovskaya, 2006'da Moskova'daki evinin önünde öldürüldü. Gazeteci Anna, "Putin'in Rusyası" adlı kitabında Putin'i ülkeyi polis devletine dönüştürmekle suçlamıştı.

SAVAŞA KARŞI ÇIKTI

Uzakdoğu ve Arktik Geliştirme Kurulu üst düzey yöneticisi Rus iş insanı Ivan Pechorin evinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Pechorin, boğularak öldürüldüğü açıklandı. Pechorin'in yönetiminde bulunduğu şirket, Ukrayna'daki savaşına karşı çıkmıştı.

SİNİR GAZIYLA SUİKAST

Devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktaran eski bir Rus çifte ajan olan Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan ikilinin bir grup sinir gazı olan Noviçok ile zehirlendikleri açıklandı. Her ikisi de hayatta kaldı. Rusya, zehirleme olayında rolü olduğu iddialarını reddetti.

PETROL DEVİNİN BAŞKANI

Rusya'nın Ukrayna işgalini açıkça eleştiren Rus petrol devi Lukoil'in Başkanı Ravil Maganov ise geçen yıl bir hastanenin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.