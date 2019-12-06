'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde, Filistin TV'de yayımlanan "Günaydın Kudüs" programının çekimi sırasında düzenlenen baskınla gözaltına alınan 5 kişi, Batı Kudüs’teki Meskubiye gözaltı merkezinden serbest bırakıldı.

Uzun bir sorgu sürecinden geçirilen gazeteciler, 15 gün televizyonda çalışmamaları şartıyla salıverildi. Gazetecilerin bu şartı ihlal etmeleri halinde de para cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Serbest kaldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinli gazeteci Kristin Rinavi, maruz kaldıkları gözaltı işleminin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını vurguladı.

Tüm çekim ekipmanına el konulduğunu ve Filistin TV'ye çalışmalarının engellendiğini belirten Rinavi, uzun bir sorgudan sonra "keyfi" şartlarla serbest bırakıldıklarını ifade etti.