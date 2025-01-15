Gözaltına alınan Yoon ifade vermeyi reddetti

Yonhap'ın haberine göre, Yoon sıkıyönetim ilanının 43'üncü gününde Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından gözaltına alındı.

CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürülen Yoon, ifade vermeyi reddetti.

Yoon'un avukatları ise gözaltı kararının yetkisiz çıkarıldığını ve kendisini soruşturmak üzere kurulan ekibin yasal yetkisi olmadığını savundu.

Ayrıca Yoon'un destekçileri de gözaltı kararına tepki gösterdi.

CIO'nun yerleşkesinin güvenliği için görevlendirilen 3 bine yakın personel ile Yoon'un destekçileri arasında çatışmalar yaşandı.

- "SIKIYÖNETİM SUÇ DEĞİL"

Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra, Yoon'un Facebook hesabından daha önce yazdığı bir mektubun fotoğrafları paylaşıldı.

Mektupta sıkıyönetim ilanını savunan Yoon, "Sıkıyönetim bir suç değildir. Sıkıyönetim, ulusal bir krizin üstesinden gelmek için başkanlık yetkisinin kullanılmasıdır." ifadelerini kullandı.

- "GÖZALTINA ALINAN İLK DEVLET BAŞKANI"

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

Gözaltı, başkanlık konutunda soruşturmacılar ile Yoon'un ekibi arasında saatler süren görüşmelerin ardından yapıldı.

Yoon, gözaltına alınmasının ardından yayımladığı mesajda, "Her ne kadar bu yasa dışı bir soruşturma olsa da kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek üzere Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin karşısına çıkmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Soruşturmacıların, Yoon'un resmen tutuklanması için mahkemeye başvurmak üzere 48 saat süresi bulunuyor.

- GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.