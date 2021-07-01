Gözdağı verdi: Kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacaklar

1 Temmuz 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:08

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldörümünde yaptığı konuşmada, Çin'in diğer ülkelere tahakküm etmediğini söyledi.

Şi, ABD'yi hedef aldığına inanılan konuşmasınnda ayrıca, kimsenin "Çin'e tahakküm etmemesi" uyarısında bulundu ve edenlerin "kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacağını" kaydetti.

Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan 70 bin kişi, Şi'nin konuşmasını tezahüratlarla dinledi. Bir çoğu da maske takmıyordu.

Kutlamalar kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı, top atışları yapıldı ve şarkılar çalındı.

Şİ'NİN KONUŞMASINDA NELER ÖNE ÇIKTI?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bir saat kadar konuşan Devlet Başkanı, modern Çin'de Komünist Parti'nin oynadığı rolü vurguladı ve ülkenin büyüme hikayesinde merkezi konumda olduğunu söyledi, ayrıca halkı partiden ayırma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Şi "Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir ve sadece Çin karakterli sosyalizm Çin'i geliştirebilir" dedi.

Tayvan'dan da bahseden Şi, Çin'in birleşmeye duyduğu "sarsılmaz bağlılığı koruduğunu söyledi.

Çin lideri "Hiç kimse, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı" dedi.

Şi, "yüksek düzeyde özerkliğe" sahip olan Hong Kong ve Macau'nun da "Bir ülke, iki sistem" prensiplerini doğru bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade etti.