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Dünya

Gözler 13 Mart'a çevrildi... Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorun sona eriyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Muratbek Azımbakiyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'un Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacağını ve iki ülke arasında, devlet sınırına ilişkin anlaşma imzalanacağını bildirdi.

AA11 Mart 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
Gözler 13 Mart'a çevrildi... Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorun sona eriyor
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Azımbakiyev, yaptığı açıklamada, Rahmon'un yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geleceğini; Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu ve Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile ayrı ayrı görüşeceğini ifade etti.

Görüşmelerin sonunda, Caparov ve Rahmon'un Ortak Bildiri'yi kabul etmesinin beklendiğini aktaran Azımbakiyev, iki ülke arasında devlet sınırına ilişkin anlaşmanın ve diğer belgelerin imzalanacağını kaydetti.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 33 YILLIK SINIR SORUNU SONA ERİYOR

İki komşu ülke Cumhurbaşkanları, eski Sovyetler Birliği tarafından miras kalan ve 2011'den sonra silahlı çatışmalara neden olmaya başlayan 33 yıllık sınır sorununu 13 Mart'ta imzalanacak anlaşmayla sona erdirecek.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır belirleme hükümet heyetlerince üç yıl süren görüşmelerin sonucunda, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma Taslağı", "Karayolları Kavşağının Düzenlenmesi ve Kullanımı, Otoyolların İnşası ve Kullanımı Hakkında Anlaşma Taslağı" ve "Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su ve Enerji Tesislerine Erişimin Sağlanmasına İlişkin Anlaşma Taslağı" başlıklı belgeler hazırlandı.

Kırgızistan meclisinin (Cokorku Keneş) ilgili komitelerinde 27 Şubat 2025 tarihinde kabul edilen söz konusu belgelere göre, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006,84 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486,94 kilometrelik bölümü belirlenmiş oldu.

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetleri, eski Sovyetler Birliği tarafından etnik, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörler gözetilmeksizin çizilen hudutlar nedeniyle çıkan sorunlar karşısında arazileri, yolları, pazar alanlarını, meraları, su şebekesini ve köyleri paylaşarak sınır meselesine son noktayı koydu.

Kırgızistan, tarım arazilerini de içeren ve 20 metre uzunluğundaki köprünün de yer aldığı toplam 1365 hektar araziyi alarak bunun karşılığında Tacikistan'a yol, pazar alanı ve su dağıtım şebekesindeki 3 kapağın 1,5 kapağı ile toplam 167 hektarlık toprak verdi.

Tacik yerleşim bölgesi olan Voruh anklavı 19 binden 14,5 bine düşürülerek anklav sakinlerine 1000 hektarlık mera alanı devredildi. Kırgızistan, bunun yerine başka bölgeden 1000 hektarlık mera alanı ile 300 hektarlık arazi aldı.

Kırgızistan ayrıca, 91 hektarlık arazisi olan bir Kırgız köyün tamamını, iki Kırgız köyünü ve iki parselden 50,9 hektarlık parseli verdi, iki Tacik köyünden ve 4 parselden 142,7 hektarlık alan aldı.

Taraflarca 253,74 metrelik bir yola tarafsız statüsü verildi, bölgedeki bütün petrol kuyuları paylaşıldı ve iki yol güzergahının ortak inşaatına ve kullanımına karar verildi.

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