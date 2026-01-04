İSTANBUL 17°C / 11°C
Gözler ABD'deki liderler zirvesinde: Zelenski takvimi açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış planını ele almak amacıyla ocak ayı sonuna kadar ABD'de geniş katılımlı bir liderler zirvesi düzenlemek istediklerini açıkladı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 00:17 - Güncelleme:

Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin Kiev'de Ukrayna heyeti ile bir araya geldiğini anımsatan Zelenski, 5 Ocak'ta ise müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bu konuyla ilgili bir toplantının daha yapılacağını belirtti.

Zelenski, 6 Ocak'ta Paris'te "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini dile getirerek, burada ABD heyeti ile de bir araya geleceklerini bildirdi.

Zirve kapsamında farklı görüşmelerin yapılacağını aktaran Zelenski, "Daha sonra liderler bir araya gelecek ve güvenlik garantileri belgeleri son haline getirilecek." dedi.

Zelenski, Paris zirvesinin bir veya iki gün sürebileceğini kaydederek, "Bundan sonra ise ABD'de liderlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin soruya Zelenski, "Ne diyebilirim ki? Eğer diktatörlerle böyle olabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir." ifadelerini kullandı.

