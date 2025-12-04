İSTANBUL 17°C / 9°C
4 Aralık 2025 Perşembe
  Dünya
  Gözler ABD'ye çevrildi! Zelenski: Olayların her türlü gelişmesine hazırız
Dünya

Gözler ABD'ye çevrildi! Zelenski: Olayların her türlü gelişmesine hazırız

Barış planına ilişkin çalışmaların bugün ABD'de süreceğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna olarak 'olayların her türlü gelişmesine' hazır olduklarını bildirdi.

4 Aralık 2025 Perşembe 23:36
Gözler ABD'ye çevrildi! Zelenski: Olayların her türlü gelişmesine hazırız
Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için devam eden görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

ABD'nin savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaların devam edeceğini aktaran Zelenski, "Ukrayna'nın temsilcileri bugün ABD'de Başkan (Donald) Trump'ın ekibiyle görüşmelerine devam edecek." dedi.

ABD heyetinin söz konusu planı geçen günlerde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını anımsatan Zelenski, "Şimdi amacımız, Rusya'da konuşulanlar, Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya, bağımsızlığımıza yönelik baskı kurmak için bulduğu diğer bahaneler hakkında tam bilgi almaktır. Ukrayna, olayların her türlü gelişmesine hazır." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK GÜVENLİK SADECE ADİL BİR BARIŞ ÜZERİNDEN GEÇİYOR"

Zelenski, barışın sağlanması için müttefiklerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Gerçek güvenlik sadece adil bir barış üzerinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın geçen hafta görevinden istifa etmesinden sonra yeni başkanın belirlenmesi için bugün görüşmeler yaptığını aktaran Zelenskiy, "Ofisin yeni başkanı konusunda karar yakında verilecek." dedi.

