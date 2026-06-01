  • Gözler Ankara Zirvesi'nde! NATO: Taahhütler artık eyleme dönüşmeli
Gözler Ankara Zirvesi'nde! NATO: Taahhütler artık eyleme dönüşmeli

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin, taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu.

Romanya'ya düşen insansız hava aracı (İHA) olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını yineleyen Shekerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Shekerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti.

"TEMEL GÖREVİMİZ, TEYAKKUZUMUZU HİÇBİR ZAMAN ELDEN BIRAKMAMAKTIR"

Shekerinska, "Bu nedenle NATO'nun, yani bizim temel görevimiz, teyakkuzumuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır. Özellikle de Rusya'nın ittifakımıza yönelik oluşturduğu tehdidin, Ukrayna'daki savaş sona erse bile ortadan kalkmayacağını bildiğimiz bir dönemde. Rusya bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya ayırıyor. Barışla ilgilenen bir ülke bunu yapmaz. Mevcut düzeni korumak isteyen bir güç bunu yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan büyük resme bakıldığında Çin'in de şeffaflıktan uzak bir şekilde silahlı kuvvetlerini modernleştirmeye ve nükleer kapasitesini genişletmeye devam ettiğinin görüldüğüne değinen Shekerinska, İran'ın ise uzun süredir hem nükleer hem de balistik füze programlarıyla tehdit oluşturduğunu söyledi.

"TAAHHÜTLERİ ARTIK EYLEME DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Shekerinska, "Dolayısıyla sonuç açıktır. Daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmalı ve hep birlikte savunmamızı güçlendirmeliyiz. Bunu da birlikte yapmak zorundayız." diye konuştu.

Shekerinska, Ankara Zirvesi'nin, mali kaynakların savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürülmesi, savunma sanayilerinin önemli ölçüde büyütülmesi ve Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesiyle ilgili olacağını belirterek, "Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacaktır." dedi.

