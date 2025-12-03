İSTANBUL 16°C / 7°C
Gözler bu soruşturmada: Düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili kritik aşama

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, geçen yıl ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağa ilişkin yürütülen soruşturmada son aşamaya gelindiğini bildirdi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 13:35
Gözler bu soruşturmada: Düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili kritik aşama
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Meclis'in haftalık oturumu sonrası uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şu anda uçak kazasının Ulaştırma Bakanlığınca, olayın suç boyutunun ise Başsavcılık tarafından araştırıldığını aktaran Bozumbayev, uçak kazasıyla ilgili soruşturmada son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bozumbayev, dolayısıyla Bakanlığın kazayla ilgili nihai raporunun yıl sonu veya yeni yılın başında hazır olabileceğini dile getirdi.

Olayın suç boyutuyla ilgili yürütülen soruşturmada da ilerleme olduğunu kaydeden Bozumbayev, "Komşu ülke liderlerinin çeşitli açıklamalarını gördünüz. Bu nedenle, bu sürecin de gelecek yıl tamamlanmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

5'i mürettebat 67 kişiyi taşıyan uçağın düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

