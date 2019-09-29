Gözler Prens Selman'ın üzerinde! Babasının yakın koruması öldürüldü

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel basında ise generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak 'gizemli bir şekilde' hayatını kaybettiği belirtildi.

General Abdülaziz, 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yapıyor ve kralın en yakınındaki isimlerden biri olarak tanınıyordu.

Korumanın Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve bir suikaste kurban edilmiş olabileceği ifade edildi.

İddialara ilişkin herhangi bir yanıt ise verilmedi.