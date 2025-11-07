Gözler Washington'da: Beyaz Saray'da Orban-Trump zirvesi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Barış yanlısı tek ülkeler Macaristan ve ABD, diğer bütün Avrupalı ülkeler savaşa devam etmek istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, Avrupa'daki yasadışı göçlere ilişkin, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli" dedi.

ABD Başkanı Trump, "İnsanlar akın akın Avrupa'ya geliyor. Bunu durdurmak zorundalar. Sadece durdurmak değil, tersine çevirmek zorundalar. Onları geri göndermeleri gerekiyor. Biz burada bunu yaptık" dedi.